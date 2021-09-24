Honda начнёт использовать операционную систему Android Automotive в автомобилях с 2022 года

Похоже, Google удалось привлечь к сотрудничеству ещё одного крупного клиента. Сообщается, что уже с 2022 года автомобили японского бренда Honda будут оснащаться программным обеспечением Android Automotive.

gizmochina.com

Android Automotive существенно отличается от Android Auto. Последняя представляет собой систему, которая создаётся на основе сопряжённого смартфона. Android Automotive, в свою очередь, является полноценной самостоятельной основой для информационно-развлекательных систем. Представитель Honda сообщил, что партнёрство с Google поможет реализовать в автомобилях компании доступ к таким востребованным функциям, как Google Assistant, Google Maps и ряду других полезных приложений, доступных в магазине приложений Google Play.

gizmochina.com

Сообщается, что первые авто Honda с Android Automotive выйдут на рынок в следующем году. Однако компания ещё не сообщила, какие модели получат эту операционную систему в первую очередь. Пока новой ОС Google оснащаются только Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge, но поисковый гигант уже заключил контракты с рядом других крупных представителей автомобильного рынка, среди которых Ford и General Motors.



