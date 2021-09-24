Honda начнёт использовать операционную систему Android Automotive в автомобилях с 2022 года

Похоже, Google удалось привлечь к сотрудничеству ещё одного крупного клиента. Сообщается, что уже с 2022 года автомобили японского бренда Honda будут оснащаться программным обеспечением Android Automotive.

Honda начнёт использовать операционную систему Android Automotive в автомобилях с 2022 года

gizmochina.com

Android Automotive существенно отличается от Android Auto. Последняя представляет собой систему, которая создаётся на основе сопряжённого смартфона. Android Automotive, в свою очередь, является полноценной самостоятельной основой для информационно-развлекательных систем. Представитель Honda сообщил, что партнёрство с Google поможет реализовать в автомобилях компании доступ к таким востребованным функциям, как Google Assistant, Google Maps и ряду других полезных приложений, доступных в магазине приложений Google Play.

Honda начнёт использовать операционную систему Android Automotive в автомобилях с 2022 года

gizmochina.com

Сообщается, что первые авто Honda с Android Automotive выйдут на рынок в следующем году. Однако компания ещё не сообщила, какие модели получат эту операционную систему в первую очередь. Пока новой ОС Google оснащаются только Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge, но поисковый гигант уже заключил контракты с рядом других крупных представителей автомобильного рынка, среди которых Ford и General Motors.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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