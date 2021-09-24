В РоSSии разбился вертолет ФСБ, по меньшей мере трое погибших

За 9 месяцев этого года в РФ произошло 29 катастроф, погибли 85 человек.

На горе Острой в Елизовском районе Камчатки утром 24 сентября нашли обломки пропавшего накануне вертолета Ка-27.

Как сообщает РИА Новости, вертолет принадлежал авиационному отряду пограничного управления ФСБ РоSSии по Восточному Арктическому району.

На момент падения в вертолете было пять членов экипажа.

РоSSийский Интерфакс со ссылкой на собственные источники пишет, что на месте катастрофы найдены тела членов экипажа.

"На южном склоне горы Острая при осмотре места аварии обнаружены останки трех погибших", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 2151 около 22:00 по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Примерно через 40 минут полета была потеряна связь с экипажем, вертолет сразу начали искать.

Фото: twitter.com

По данным журналиста Юрия Бутусова, РоSSия установила мировой рекорд по количеству авиакатастроф. В 2021-м в РоSSии произошли 29 катастроф военных и гражданских самолетов (без учета катастроф дельтапланов и самодельных летательных аппаратов). В частности, разбились 8 самолетов и вертолетов ВКС, МЧС, НГ, ФСБ РФ . Один ракетоносец ВКС получил серьезные повреждения, которые повлекли гибель экипажа. В результате этих катастроф погибли 85 человек.

"Такое большое количество катастроф демонстрирует крайне плачевное техническое состояние роSSийской авиации, низкий уровень надежности авиатехники, систематические и грубые нарушения требований безопасности полетов, слабую подготовку роSSийских пилотов", - резюмировал Бутусов.