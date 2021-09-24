В автомобилях Volvo больше не будет кожаного салона

Автомобили Volvo принято относить к премиальному классу, хотя с этим, конечно, кое-кто может поспорить. Один из признаков премиального автомобиля – кожаный салон. Но с 2025 года все новые электромобили Volvo будут выпускать без кожаных салонов, чтобы меньше наносить вреда животным.

В автомобилях Volvo больше не будет кожаного салона

Volvo стремится к тому, чтобы в их новых автомобилях было 25% переработанных материалов на основе биоматериалов.

Первым от такой политики "пострадает" C40 Recharge. У него не будет премиального кожаного салона.

"Прогрессивный автопроизводитель должен обращать внимание на разные аспекты, а не только на уровень выбросов СО2", - заявил один из топ-менеджеров компании Volvo.

Вместо кожи будут использоваться альтернативные биологические и переработанные материалы. Среди них, например, будет материал Nordico, который делают из пластиковых бутылок, а также материал из переработанных пробок, взятых у винодельческих компаний.

К сожалению, компания Volvo скромно умалчивает о том, как отказ от использования кожи повлияет на стоимость автомобилей, которые она выпускает.

Напомним, ранее Volvo представил концепт Volvo Concept Recharge, на базе которого построят новый флагманский электрический внедорожник.


Максимов Віталій, Тудей

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