В автомобилях Volvo больше не будет кожаного салона

Автомобили Volvo принято относить к премиальному классу, хотя с этим, конечно, кое-кто может поспорить. Один из признаков премиального автомобиля – кожаный салон. Но с 2025 года все новые электромобили Volvo будут выпускать без кожаных салонов, чтобы меньше наносить вреда животным.

Volvo стремится к тому, чтобы в их новых автомобилях было 25% переработанных материалов на основе биоматериалов.

Первым от такой политики "пострадает" C40 Recharge. У него не будет премиального кожаного салона.

"Прогрессивный автопроизводитель должен обращать внимание на разные аспекты, а не только на уровень выбросов СО2", - заявил один из топ-менеджеров компании Volvo.

Вместо кожи будут использоваться альтернативные биологические и переработанные материалы. Среди них, например, будет материал Nordico, который делают из пластиковых бутылок, а также материал из переработанных пробок, взятых у винодельческих компаний.

К сожалению, компания Volvo скромно умалчивает о том, как отказ от использования кожи повлияет на стоимость автомобилей, которые она выпускает.

Напомним, ранее Volvo представил концепт Volvo Concept Recharge, на базе которого построят новый флагманский электрический внедорожник.