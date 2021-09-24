Подросток на мамином автомобиле устроил масштабную аварию в Черноморске

Фото: od.npu.gov.ua

В четверг, 23 сентября, в городе Черноморске возле Одессы 17-летний подросток, сев за руль маминого внедорожника устроил масштабную аварию.

На сайте Национальной полиции сказано, что парень взял машину без разрешения. На одной из центральных улиц города он не справился с управлением и столкнулся с запаркованными на обочине транспортными средствами.

Местное издание "Сайт города Черноморская" пишет, что джип протаранил шесть автомобилей.

На подростка составили два административных протокола: за ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Фото: od.npu.gov.ua