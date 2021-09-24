В селе под Киевом ночью сгорели пять автомобилей

Пожар произошел на парковке ЖК в Крюковщине.

Пять автомобилей были уничтожены огнем на парковке жилого комплекса в селе Крюковщина Бучанского района Киевской области.

Происшествие произошло ночью 24 сентября на ул. Панорамной, сообщает пресс-центр ГСЧС.

"На тушение автомобилей спасатели, прибывшие на место, подали воздушно-пенные и водные стволы. Пожар ликвидировали в 3:19", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате пожара огнем были уничтожены четыре автомобиля, еще один - поврежден. Причины устанавливаются.

Как сообщалось, подобный случай произошел в ночь на 15 сентября в Харькове, где на автостоянке сгорели шесть авто. Пострадавших не было.

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