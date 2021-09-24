Стало известно, как будет называться новый внедорожник VW

Новый электрический внедорожник Volkswagen, который станет конкурентом Jeep Wrangler и Land Rover Defender, будет называться Scout. Об этом сообщает Motor Trend со ссылкой на одного из топ-менеджеров немецкого автогиганта.

Стало известно, как будет называться новый внедорожник VW

Еще в 2018 году впервые появились слухи, что Volkswagen планирует разработать надежный, прочный электрический внедорожник, способный преодолеть серьезное бездорожье. Утверждалось даже, что его назовут "T-Rug" или "Ruggdzz".

Однако, если слухи про электрический внедорожник подтвердились, то про его название – нет.

По данным Motor Trend, этот новый SUV будет называться Volkswagen Scout. Немецкий автогигант сейчас владеет правами на название "Scout". Не исключено, что Scout станет отдельным брендом компании Volkswagen. И он может продаваться в отдельных дилерских центрах.

Когда этот немецкий внедорожник появится в продаже – не известно. Видимо, вряд ли это произойдет в ближайшие пару лет. Однако, нет практически никаких сомнений, что он раньше или позже появится. Тем более, что Jeep планирует выпустить электрический Wrangler, а Ford - электрический Bronco.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen начал выпускать в Индии новый кроссовер Volkswagen Taigun. Его цена - примерно от 13 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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