В Сети показали кроссовер для замены Renault Kadjar

В 2022 году на автосалоне в Париже компания Renault официально представит свой новый электрический кроссовер, который заменит в ее модельной линейке Renault Kadjar. Британское издание Auto Express показало, как будет выглядеть эта новинка.

По словам вице-президента Renault по инженерным вопросам Жиля Ле Борна, французский автогигант уже начал разрабатывать на платформе CMF-EV новый электрический кроссовер. Он по своим размерам будет больше, чем недавно дебютировавший Megane E-Tech Electric.

Утверждается, что длина этой новинки составит 4700 мм, а колесная база – 2780 мм. Длина Kadjar, напомним, составляет 4489 мм, а колесная база – 2646 мм. Кроме того, не будем забывать, что у нового паркетника, который придет на смену Kadjar, не будет двигателя внутреннего сгорания, то есть у него салон априори должен быть просторней.

Технические характеристики этого нового кроссовера пока не известны. По слухам, запас хода у него может достичь 500 км, в зависимости от батареи (она, кстати, будет сверхтонкой). Будет возможность быстрой подзарядки батареи с 10 до 80% всего за 35 минут.

Как будет называться преемник Renault Kadjar – еще не известно. Его дебют состоится в конце 2022 года. Это значит, что в продаже он появится в 2023 году.

В Украине сейчас Renault Kadjar в базовой комплектации стоит от 607 900 гривен. Он оснащается 1,5 л дизельным двигателем мощностью 110 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ может приостановить выпуск Renault Arkana.