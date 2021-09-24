Украинский завод освоил производство нового автомобиля

Новый, самый грузоподъемный самосвал «Кошмановец» – TK-DF-CC, произведенный Заводом спецтехники «Техкомплект», рассчитан на перевозку 6 тонн, хотя реально может выдержать и 9 тонн. И в этом заслуга шасси Donfeng DFH 5120, имеющего солидный запас прочности, сообщает «Автоцентр» .

Его предоставил официальный дилер Dongfeng Trucks в Украине, компания «Голекс». Кузов трехсторонней разгрузки с бортами высотой 1200 мм имеет полезный объем 11,5 кубометров. Нижние борта могут открываться в двух режимах – вверх или вниз.

Самосвал укомплектован 5,9-литровым турбодизелем Cummins 180.50 (Евро 5), который развивает 180 л.с. и 700 Нм при 1100 – 1600 об/мин. С ним агрегатируется механическая, 6-ступенчатая коробка передач DF 6JS. Объем топливного бака составляет 160 л. Максимальная скорость автомобиля, полная масса которого от 12 до 15 т, достигает 109 км/ч.

Самосвал имеет комфортабельную, трехместную кабину, оснащенную спальной полкой. В комплектацию входят коробка отбора мощности, кондиционер, радио MP3/USB, электростеклоподъемники, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер с OBD.