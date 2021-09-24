Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах

Канберра, столица Австралии, в настоящее время закрыта на карантин из-за пандемии коронавируса. Также в стране наступила весна — время, когда местные птицы становятся угрозой для жителей города. Например, вороны нападают на прохожих, которые, по мнению птиц, представляют опасность для гнёзд. Теперь оказалось, что они расценивают как угрозу и дроны службы доставки Google Wing.

Злые птицы атаковали дроны доставки Google Wing в пригороде Канберры — сервис приостановил работу в некоторых районах

theregister.co.uk

Житель одного из пригородов Канберры снял видео, на котором видно, как ворона атакует дрон службы доставки Wing. Стоит отметить, что Wing в данный момент отыгрывает важную роль в повседневной жизни жителей Канберры, так как дроны компании доставляют им продукты первой необходимости в период карантина. В ответ на публикацию видеоролика Google Wing заявила, что приостановит доставку в пригороде Канберры, где снят ролик, чтобы исключить вредное влияние на жизнь птиц.

Wing сообщает, что спрос на доставку товаров с помощью дронов резко вырос за период карантина в Канберре. Компания гордится тем, что её дроны везут в город товары первой необходимости, среди которых продукты питания и лекарства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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