Уже 40 тысяч евроблях легализовали по упрощенной растаможке

По данным ГТС Украины, с 15 июня по 22 сентября 2021 года около 40 тысяч украинцев воспользовались льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации. Льготный период растаможки закончится 10 ноября текущего года.

В сообщении таможенников говорится, что украинцы уже уплатили за упрощенную растаможку автомобилей на иностранной регистрации в государственный бюджет около 1,4 млрд гривен.

Больше всего иномарок за отчетный период оформили на Закарпатской таможне - 7 659 автомобилей.

Второе место заняла Киевская таможня (4 163 авто), третье - Одесская таможня (4 093 авто), четвертое - Черновицкая таможня (3 218 авто), а пятое - Ивано-Франковская таможня (2 361 авто).

На данный момент очень много украинцев не могут по разным причинам воспользоваться льготным периодом растаможки машин на иностранной регистрации. Например, около 150 тысяч человек заезжали в Украину через РФ , поэтому таможня отказывается от них принимать документы.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6044, благодаря которому в случае его принятия десятки тысяч украинцев смогут по льготе оформить автомобили на иностранной регистрации.