Уже 40 тысяч евроблях легализовали по упрощенной растаможке

По данным ГТС Украины, с 15 июня по 22 сентября 2021 года около 40 тысяч украинцев воспользовались льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации. Льготный период растаможки закончится 10 ноября текущего года.

Уже 40 тысяч евроблях легализовали по упрощенной растаможке

В сообщении таможенников говорится, что украинцы уже уплатили за упрощенную растаможку автомобилей на иностранной регистрации в государственный бюджет около 1,4 млрд гривен.

Больше всего иномарок за отчетный период оформили на Закарпатской таможне - 7 659 автомобилей.

Второе место заняла Киевская таможня (4 163 авто), третье - Одесская таможня (4 093 авто), четвертое - Черновицкая таможня (3 218 авто), а пятое - Ивано-Франковская таможня (2 361 авто).

На данный момент очень много украинцев не могут по разным причинам воспользоваться льготным периодом растаможки машин на иностранной регистрации. Например, около 150 тысяч человек заезжали в Украину через РФ, поэтому таможня отказывается от них принимать документы.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6044, благодаря которому в случае его принятия десятки тысяч украинцев смогут по льготе оформить автомобили на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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