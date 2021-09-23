В херсонском аэропорту началось строительство современной взлетно-посадочной полосы

Полосу продлят до 2 600 м и расширят до 60 м.

В Международном аэропорту «Херсон» стартовала реконструкция взлетно-посадочной полосы. Создание современной ВПП, которое проходит в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», позволит потенциально повысить пассажиропоток до 500 тыс. пассажиров в год, сообщила Херсонская ОГА.

Аэропорт был построен более 40 лет назад. Длина имеющейся полосы - 2 500 метров, а ширина - 42 метра. Характеристики действующей ВПП не отвечают современным требованиям авиакомпаний, использующих самолеты категории D.

В рамках реконструкции плиты будут демонтированы, а полосу продлят до 2 600 м и расширят до 60 м.

В данный момент на объекте продолжается фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия, демонтаж плит и земляные работы. Завершить все работы планируется до конца текущего года.

Ранее херсонский аэропорт вошел в Государственную целевую программу развития аэропортов, в которой предполагается 320 млн грн на реконструкцию его взлетно-посадочной полосы. «Софинансирование из областного бюджета составляет 4,6 млн грн, которые уже пошли на разработку проектно-сметной документации», - добавили в ОГА.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, в этом году одним из направлений работы «Большой стройки» стало развитие регионального авиасообщения. Всего планируется модернизировать аэропорты в 16 городах Украины.