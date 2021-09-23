В Черновицкой области под железнодорожными путями снова образовался провал - на том же месте, где и в прошлый раз

Поезд Киев - Черновцы ближайшее время будет ходить в объезд через Тернополь.

Возле села Мамалыга Черновицкой области под железнодорожными путями снова образовался провал. Пропасть образовалась на том же месте в ночь на четверг, сообщается в фейсбуке "Укрзализныци".

Киевский поезд, следовавший в Черновцы, перенаправили через Тернополь и Залещики.

В дальнейшем и к стабилизации ситуации с состоянием полотна отправка рейса из обеих конечных станций будет происходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в пути увеличится ориентировочно на два часа.

Напомним, что предыдущий провал образовался 19 сентября.