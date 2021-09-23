В Украине поджигателей BMW X5 наказали условно

Во Львове суд признал двух местных жителей виновными в поджоге автомобиля и приговорил их к 4 и 5 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев. Поджигатели машины избежали реального наказания.

В Украине поджигателей BMW X5 наказали условно

Эта история началась в июле 2016 года, когда во Львове автомобиль BMW X5 бывшего генпрокурора Игоря Махницкого наехал на лужу и якобы забрызгал одного из прохожих. Он заметил, куда повернула машина, и решил отомстить ее водителю. Для этого он позвал своего знакомого.

Двое мужчин подожгли BMW X5, но не очень успешно. Автомобиль сгорел не полностью.

Полицейские задержали злоумышленников буквально через несколько минут, когда они вышли из парка. Оказалось, что ранее они уже были судимы.

В суде обвиняемые свою вину признали. Суд учел их раскаянье, а также другие обстоятельства. В результате поджигатели автомобиля отделались условным сроком и испугом. Будет ли прокуратура подавать апелляционную жалобу на такое решение суда – пока не известно.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине суд впервые конфисковал автомобиль за вождение в состоянии алкогольного опьянения.


Максимов Віталій, Тудей

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