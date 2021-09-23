Mazda показала обновленную Mazda2

Mazda обновила автомобиль Mazda2, который будет продаваться как модель 2022 года выпуска. Он получил, в том числе, и новый вариант G15 Pure SP.

Mazda показала обновленную Mazda2

G15 Pure SP создан на базе Mazda2 G15 Pure. У такого автомобиля черная решетка радиатора, хромированные выхлопные трубы, черные 16-дюймовые колесные диски, интерьер выполнен в черном цвете с красными вставками.

В целом же обновленная Mazda2, как в версии седан, так и в версии хэтчбек, получила небольшие изменения в дизайне, новый цвет кузова (Platinum Quartz Metallic). Цвет Polymetal Grey, ранее предлагавший только для хэтчбеков, теперь есть и у седанов.

Теперь в стандартной комплектации есть система напоминания про ремни безопасности для задних пассажиров. Также в базовой комплектации есть светодиодные фары, круиз-контроль, 7-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, мониторинг слепых зон, задние датчики парковки, камера заднего вида и др.

Mazda показала обновленную Mazda2

В линейке двигателей никаких изменений не произошло. Моторы даже не модернизировали.

Продажи обновленной Mazda2 начнутся в ближайшее время. Сколько будет стоить эта новинка – пока не сообщается.

Напомним, ранее Mazda представила обновленный кроссовер Mazda CX-5.


Максимов Віталій, Тудей

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