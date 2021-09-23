Ford начал принимать заказы на свой новый кроссовер

Компания Ford в Китае начала принимать предварительные заказы на свой новый купеобразный кроссовер Ford Evos. В ближайшее время он появится у дилеров. В Европе эта новинка заменит Ford Mondeo.

Ford начал принимать заказы на свой новый кроссовер

Ford Evos построен на новой платформе FNV. Его длина составляет 4920 мм, ширина - 1920 мм, высота - 1600 мм, а колесная база – 2945 мм. В его дизайне явно прослеживаются элементы купе и универсала. В последнее время во многих странах пользуются хорошим спросом купе-кроссоверы, и, видимо, боссы компании Ford решили этим воспользоваться.

Этот паркетник получил большие бамперы, фальшрадиаторную решетку, фары, которые визуально объединены проходящей вдоль капота диодной полосой, и большие легкосплавные колесные диски.

Ford начал принимать заказы на свой новый кроссовер

В салоне сразу обращает на себя внимание огромный сенсорный дисплей, занимающий практически всю переднюю панель. В нем объединены 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 27-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

Под капотом находится 2,0 л бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 238 л.с., который работает вместе с автоматической коробкой передач. Максимальная скорость – 193 км/ч. Расход топлива - 7,5 л на 100 км.

В автомобильной прессе считают, что Evos заменит в Европе Ford Mondeo. Американский автогигант это официально не подтвердил.

Ford начал принимать заказы на свой новый кроссовер

Ранее стало известно, что в Европе могут начаться продажи внедорожника Ford Bronco.


Максимов Віталій, Тудей

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