Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью

Участившиеся аварии с участием электромобилей Tesla и автомобилей спецслужб, стоящих на проезжей части с включенными проблесковыми маячками, заставили американские профильные ведомства заняться расследованием причин подобных инцидентов. Свежее обновление программного обеспечения для Tesla Model Y и Model 3 уделяет данной ситуации особое внимание, как гласит аннотация.

Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью

Источник изображения: Electrek

Как отмечает Electrek со ссылкой на текст руководства пользователя к обновлению 2021.24.12, при активности функции Autosteer и движении по скоростной трассе в тёмное время суток автоматика Tesla теперь самостоятельно снижает скорость электромобиля и выдаёт на центральный дисплей сообщение о необходимости замедлиться, если бортовые камеры обнаруживают стоящий на дороге автомобиль экстренных служб с включенными проблесковыми маячками. Попутно выдаётся звуковой сигнал и предупреждение о необходимости держать руки на руле. Как только электромобиль минует автомобиль экстренных служб, скорость движения автоматически увеличивается до выбранной ранее. Её также можно увеличить, прикоснувшись ногой к педали акселератора.

При этом производитель предупреждает автовладельцев, что автоматика Tesla Model Y и Model 3 не всегда способна распознавать проблесковые маячки машин экстренных служб. Водителю предписывается всегда следить за дорогой и быть готовым к незамедлительным действиям. Напомним, что с недавних пор Tesla поставляет на американский рынок электромобили указанных моделей, лишённые радаров в качестве дополнительного контура датчиков, обнаруживающих препятствие по ходу движения. Автоматические бортовые системы полагаются только на данные, поступающие с камер. Американское ведомство NHTSA в прошлом месяце начало расследование после сообщений об участившихся случаев столкновения электромобилей Tesla с активными системами помощи водителю и автомобилями экстренных служб, которые стояли на проезжей части со включенными спецсигналами. Предполагалось, что камеры электромобилей Tesla не всегда корректно распознают подобные препятствия при движении в тёмное время суток.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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