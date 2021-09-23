На сколько увеличивается расход топлива автомобиля во время дождя

В Украине наступило время опавших листьев и дождей. В дождливую погоду у автомобилей увеличивается расход топлива, но на сколько конкретно? Ответ на этот вопрос дали эксперты aif, которые в дождливую погоду протестировали популярный бюджетный кроссовер Renault Duster.

Для теста взяли Duster с 1,3 л турбомотором, который работает вместе с вариатором.

Renault утверждает, что такой кроссовер на шоссе расходует около 6 литров бензина на 100 км пути. Это так и есть. Правда, если в безоблачный день ехать по отличному асфальту со скоростью 80 км/ч. Если в этом случае скорость будет 90 км/ч, то расход топлива составит уже 7-8 л на 100 км.

Duster во время тестов по мокрому шоссе на скорости 90 км/ч расходовал около 12-13 л топлива. Это гораздо больше, чем заявлено официально.

Если автомобиль движется по мокрой дороге, то сопротивление среды сильно увеличивается. Перед колесами появляется "водяной клин". Это волна, которая собирается перед передней кромкой протектора. Из-за этого увеличивается потребление топлива.

Увеличение расхода топлива на мокрой дороге зависит от нескольких факторов, в том числе от плотности дождя и глубины водяного покрова асфальта.

Напомним, ранее мы рассказали, как подготовить автомобиль к зиме.