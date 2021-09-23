В Украине автомобильные дороги будут платными, но пока не для всех

В Украине планируют взимать плату за проезд по автомобильным дорогам общего пользования. Правда, это коснется (во всяком случае, пока) только грузовиков массой 12 тонн и более. Кабинет министров уже одобрил проект соответствующих изменений в некоторые законы, Бюджетный кодекс и Кодекс Украины об административных правонарушениях.

В проекте говорится, что средняя стоимость платы проезда по дорогам общего пользования для грузовиков составит 1,0 - 3,0 гривен за километр.

Предполагается, что это позволит ежегодно получать в бюджет около 9 млрд гривен. В проекте отмечается, что эти средства будут направлять на ремонт и строительство дорог, на которых планируют взимать плату.

В скором времени соответствующий законопроект зарегистрируют в Верховной Раде, чтобы его рассмотрели и утвердили народные избранники. Судя по всему, шансы на то, что депутаты утвердят этот законопроект, очень высокие. Но в него могут внести поправки.

Напомним, уже давно ведутся разговоры о том, что некоторые дороги в Украине станут платными для легковых автомобилей.

Кабинет Министров в конце 2020 года утвердил стоимость проезда по платным дорогам, сданным в концессию, для разного вида транспорта. Проезд будет стоить от 0,023 до 0,133 евро за километр.