Минздрав договорился с Uklon'ом о скидках для вакцинированных

Воспользоваться такси с 50%-ной скидкой можно до 31 октября этого года.

Министерство здравоохранения договорилось с сервисом такси Uklon о предоставлении скидок на поездки для украинцев, которые привились от COVID-19 хотя бы одной дозой.

О совместной инициативе для поощрения вакцинации сообщила пресс-служба Минздрава.

Тем, кто сделает прививки по крайней мере первой дозой антиковидной вакцины, Uklon дарит -50% на три поездки.

В пресс-службе объяснили, что воспользоваться предложением можно во всех 27 городах, где присутствует сервис. Для получения скидки необходимо загрузить его приложение, отсканировать с плаката в центрах и пунктах вакцинации QR-код и авторизоваться в чат-боте через мессенджер Telegram. После этого скидка автоматически начисляется в мобильном приложении, вводить вручную промокод не требуется.

По информации ведомства, инициатива будет действовать до 31 октября этого года.

Ранее тем, кто сделал прививку с 18 августа, обещали бесплатные билеты на концерт к 30-летию Независимости, который состоялся 24 августа на НСК "Олимпийский".