В Украине накануне локдауна резко выросли цены на пригородные маршрутки

Украинские перевозчики в сентябре пересмотрели тарифы на пригородные маршруты, повысив их стоимость до 20%. Цены на проезд в среднем выросли от 1 грн до 3 грн.

Совпадение это или нет, но стоимость проезда выросла накануне ожидаемого локдауна. По словам исполнительного директора Ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексея Павленка, решение о веерном подорожании проезда было принято еще летом и сейчас оно начинает набирать обороты.

Традиционно цены на проезд пересматриваются перед новым годом, но в 2021 это решили сделать раньше, до начала локдауна, который могут объявить в любой момент. У маршрутчиков будет время подготовить к зиме машины, "переобуть" резину и закупить топливо.

Алексей Павленко уверяет, что если не будет непредвиденных обстоятельств, например, резкой девальвации гривны, следующий раз пересматривать стоимость проезда в пригородах Киева собираются в октябре 2022 года.

С 15 сентября проезд в общественном транспорте подорожал в маршрутных автобусах Одессы. Если раньше одесситы платили 8 гривен за поездку, то сейчас 10-11 гривен. В Бердянске Запорожской области стоимость проезда вскоре вырастет с 6 грн до 8 грн. В Павлограде Днепропетровской области стоимость проезда в зависимости от дальности маршрута составляет от 7 грн до 9 грн.

Ранее сообщалось, как местные власти планируют регулировать проезд льготников в общественном транспорте.