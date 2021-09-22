В Украине может появиться Ford Bronco

Компания Ford может начать продавать свой новый внедорожник Ford Bronco в Европе. Такую возможность не исключил глава Ford Джеймс Фарли.

В Украине может появиться Ford Bronco

По его словам, на европейском рынке Ford Bronco мог бы составить конкуренцию Land Rover Defender.

"Я просто жду, когда парни из Ford of Europe примут решение", - сказал Фарли в интервью британскому изданию Auto Express.

Глава американского автогиганта считает, что Bronco может хорошо продаваться на Старом Континенте. При этом он сослался на Defender, который он видит в Европе "на каждом шагу".

Сравнение с Land Rover Defender вполне уместно, ведь Ford Bronco внешне на него похож. У Defender больше вариантов двигателей, чем у американского внедорожника.

В Украине может появиться Ford Bronco

Когда в Европе начнутся продажи Bronco – не известно. Если вообще начнутся. Тем более, что сейчас Ford, как и другие автопроизводители, испытывает дефицит электронных компонентов. Однако, на европейском рынке уже зарегистрировано название Bronco.

Если Ford Bronco действительно появится в Европе, то тогда, возможно, его привезут и в Украину.

Напомним, ранее Ford представил обновленный хэтчбек Ford Fiesta. В продаже он появится в 2022 году.


Максимов Віталій, Тудей

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