Skoda отзывает свои новейшие кроссоверы

Компания Skoda в Индии в ближайшее время отзовет новейшие кроссоверы Skoda Kushaq, поставки которых начались всего около двух месяцев назад. Об этом сообщает Autocar India.

Skoda отзывает свои новейшие кроссоверы

Все началось с того, что в социальных сетях владельцы Skoda Kushaq начали жаловаться на проблемы с электронной системой управления мощностью двигателя (Electronic Power Control). Сообщалось даже, что двигатель может отключиться из-за данной проблемы.

Утверждается, что Skoda уже диагностировала проблему и скоро отзовет свои новейшие кроссоверы для замены топливного насоса. Причем, топливный насос заменят даже на тех машинах, которые не имеют дефекта.

Официально компания Skoda еще не объявляла об этой сервисной кампании, но Autocar India считает, что это произойдет в ближайшие дни.

Напомним, продажи Skoda Kushaq в Индии начались 28 июня 2021 года. На данный момент на него уже сделали более 10 тысяч заказов.

Skoda отзывает свои новейшие кроссоверы

Этот кроссовер построен на платформе MQB-A0-IN. Его длина составляет 4221 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1612 мм, а колесная база – 2651 мм.

В линейке двигателей два силовых агрегата. Это 1,0 л мотор TSI мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а также 1,5 л мотор TSI мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробка передач – шестиступенчатая механическая, автоматическая, или робот. Привод – передний.

Напомним, ранее стало известно, что Skoda в конце 2021 года представит новый бюджетный седан.


Максимов Віталій, Тудей

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