Всего $100: в продажу поступил самый дешёвый автомобиль в мире

Автомобиль не только самый дешевый в истории автопрома, он еще и электрический! Причем купить его можно не где-то в автосалоне, а заказав через интернет. За 100 (сто) долларов его можно купить на Alibaba, сообщает «ТопЖыр». И это тот случай, когда доставка будет дороже самого товара – от 100 до 4000 долларов, в зависимости от точки мира.

Автомобиль можно смело назвать недоразумением на колесах, но еще раз – речь идет о ста баксах! Причем он легализирован для общественных дорог и может без подзарядки преодолевать до 60 километров пути. Какой разгон до сотни? Ну разве что с горы, поскольку максимальная скорость составляет 40 км в час, мощность – 1,3 л.с.

Касательно вместительности – тут особо не о чем говорить, 1 место для водителя (он же и пассажир в данном случае). Весить автомобильчик 230 кг, а по длине сопоставим с ростом баскетболиста (2,1 метра). Производитель — WUXI SINOTECH VEHICLE, Китай.

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