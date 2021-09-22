Всего $100: в продажу поступил самый дешёвый автомобиль в мире

Автомобиль не только самый дешевый в истории автопрома, он еще и электрический! Причем купить его можно не где-то в автосалоне, а заказав через интернет. За 100 (сто) долларов его можно купить на Alibaba, сообщает «ТопЖыр» . И это тот случай, когда доставка будет дороже самого товара – от 100 до 4000 долларов, в зависимости от точки мира.

Автомобиль можно смело назвать недоразумением на колесах, но еще раз – речь идет о ста баксах! Причем он легализирован для общественных дорог и может без подзарядки преодолевать до 60 километров пути. Какой разгон до сотни? Ну разве что с горы, поскольку максимальная скорость составляет 40 км в час, мощность – 1,3 л.с.