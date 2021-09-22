В Сети показали новый львовский пикап ЛАЗ-695

Львовский автобусный завод давно стал банкротом, а его территорию пытаются продать. Независимый дизайнер показал рендерные изображения нового пикапа ЛАЗ-695, выпуск которого мог бы, не исключено, спасти это предприятие.

В Сети показали новый львовский пикап ЛАЗ-695

Конечно, пикапы в Европе и в Украине, в частности, не могут соперничать по популярности с внедорожниками и тем более с кроссоверами. Однако, своих покупателей такая модель могла бы найти.

На рендерах мы с вами видим вполне современный и стильный компактный пикап, дизайн которого напоминает нам новейшие пикапы Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick. Эти модели пользуются в США хорошим спросом. Впрочем, многие американцы всегда были фанатами пикапов.

В Сети показали новый львовский пикап ЛАЗ-695

На рендерах украинский пикап выглядит немного короче, чем Santa Cruz и Maverick. То есть у него немного меньше салон, а вот грузовой отсек, кажется, одинаковый с американскими пикапами.

В Сети показали новый львовский пикап ЛАЗ-695

Под капотом у такого украинского пикапа мог бы находиться 1,3 л турбомотор мощностью 150 л.с, которым оснащается кроссовер Renault Duster. Привод обязательно должен быть полным.

Перед нами, конечно, виртуальный концепт пикапа ЛАЗ-695. В серийное производство он вряд ли пойдет. Однако, не исключено, что кто-нибудь в будущем решит возродить название ЛАЗ. Тогда все станет возможным…

В Сети показали новый львовский пикап ЛАЗ-695

Напомним, ранее независимые дизайнеры показали новый львовский кроссовер ЛАЗ-695.


Максимов Віталій, Тудей

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