Обновленная Mazda CX-5: названы главные изменения

Mazda представила обновленный кроссовер Mazda CX-5, который будет продаваться как модель 2022 года. У него небольшие изменения в дизайне, модернизированное шасси, больше различий между уровнями отделки салона, больше систем безопасности ADAS и полный привод i-Activ AWD в стандартной комплектации.

Обновленная Mazda CX-5: названы главные изменения

Обновленная Mazda CX-5 получила новые бамперы, новую решетку радиатора, новые светодиодные фары, а также рестайлинговые задние фонари и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В Европе у Mazda CX-5 2022 три комплектации: Newground, Homura, и High+.

В базовой комплектации есть 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, зеленые акценты на решетке радиатора (они сочетаются с зеленой строчкой на замшевой отделке салона).

Обновленная Mazda CX-5: названы главные изменения

В комплектации Homura решетка радиатора получила глянцевую черную отделку с красными акцентами, которые сочетаются с красной строчкой на черной кожаной обивке.

Топовая версия отличается более премиальной отделкой кузова и салона. В салоне сиденья отделаны кожей наппа.

Обновленная Mazda CX-5: названы главные изменения

В линейку двигателей по-прежнему входят два силовых агрегата. Это 2,0 л мотор мощностью 165 л.с. и 2,5 л мотор мощностью 194 л.с. Полный привод i-Activ AWD уже в базе, но в Украине будет версии и с передним приводом.

Продажи Mazda CX-5 2022 начнутся в ближайшие 2-3 месяца. В Украине она появится весной 2022 года. Сколько она будет стоить – пока не известно.

Обновленная Mazda CX-5: названы главные изменения

Ранее стало известно, что Mazda решила возобновить серийное производство компактного кроссовера Mazda CX-7, который сняли с конвейера в 2012 году.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн кмВ Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км
МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсыМАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
В США представлен первый грузовой локомотив на батарейкахВ США представлен первый грузовой локомотив на батарейках
В Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качествомВ Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качеством
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварийВ Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварий
Все кроссоверы Mazda подорожаютВсе кроссоверы Mazda подорожают
Обновленную Mazda CX-5 рассекретили раньше времениОбновленную Mazda CX-5 рассекретили раньше времени
Названы самые популярные б/у автомобили в Украине в августе
Названы самые развивающиеся автомобильные бренды в миреНазваны самые развивающиеся автомобильные бренды в мире
В Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителейВ Украине появятся новые дорожные знаки: какие изменения ждут водителей
Второй шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколенияВторой шанс: Mazda возвращает на рынок старый кроссовер CX-7 первого поколения
В Украине появилась новая автомобильная марка: названы цены и характеристикиВ Украине появилась новая автомобильная марка: названы цены и характеристики
Названы самые популярные цвета автомобилей в УкраинеНазваны самые популярные цвета автомобилей в Украине
Названы авто в разных категориях, расходующих меньше всего топливаНазваны авто в разных категориях, расходующих меньше всего топлива
Последние новости
Подгружаем последние новости