Обновленная Mazda CX-5: названы главные изменения

Mazda представила обновленный кроссовер Mazda CX-5, который будет продаваться как модель 2022 года. У него небольшие изменения в дизайне, модернизированное шасси, больше различий между уровнями отделки салона, больше систем безопасности ADAS и полный привод i-Activ AWD в стандартной комплектации.

Обновленная Mazda CX-5 получила новые бамперы, новую решетку радиатора, новые светодиодные фары, а также рестайлинговые задние фонари и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В Европе у Mazda CX-5 2022 три комплектации: Newground, Homura, и High+.

В базовой комплектации есть 19-дюймовые легкосплавные колесные диски, зеленые акценты на решетке радиатора (они сочетаются с зеленой строчкой на замшевой отделке салона).

В комплектации Homura решетка радиатора получила глянцевую черную отделку с красными акцентами, которые сочетаются с красной строчкой на черной кожаной обивке.

Топовая версия отличается более премиальной отделкой кузова и салона. В салоне сиденья отделаны кожей наппа.

В линейку двигателей по-прежнему входят два силовых агрегата. Это 2,0 л мотор мощностью 165 л.с. и 2,5 л мотор мощностью 194 л.с. Полный привод i-Activ AWD уже в базе, но в Украине будет версии и с передним приводом.

Продажи Mazda CX-5 2022 начнутся в ближайшие 2-3 месяца. В Украине она появится весной 2022 года. Сколько она будет стоить – пока не известно.

Ранее стало известно, что Mazda решила возобновить серийное производство компактного кроссовера Mazda CX-7, который сняли с конвейера в 2012 году.