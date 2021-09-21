ЗАЗ может приостановить выпуск Renault Arkana

Запорожский автомобилестроительный завод может приостановить выпуск купе-кроссовера Renault Arkana. Это произойдет, если Renault, испытывающий сейчас дефицит электронных компонентов, приостановит поставки в Запорожье машинокомплектов для Arkana.

ЗАЗ может приостановить выпуск Renault Arkana

В РФ московский завод Renault приостановил отгрузку местным дилерам кроссоверов Arkana из-за дефицита электронных компонентов, например, датчиков тормозных систем. Также приостановлены поставки дилерам еще двух кроссоверов – Duster и Kaptur.

В СМИ сообщается, что сроки поступления кросоверов в автосалоны отложены на два месяца.

Renault объясняет нехватку комплектующих пандемией коронавируса и локдауном в Юго-Восточной Азии. Именно оттуда поставляют большую часть электронных компонентов.

Дефицит электронных компонентов может сказаться и на работе ЗАЗа, ведь он получает роSSийские машинокомплекты.

В Украине сейчас Renault Arkana в базовой комплектации стоит от 432 900 гривен. Он оснащается 1,6 л бензиновым двигателем мощностью 114 л.с., который работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Напомним, ранее стало известно, что ЗАЗ к 2025 году может начать выпускать четыре абсолютно новые модели.


Максимов Віталій, Тудей

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