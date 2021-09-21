Блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что внутри

Skoda Octavia – это один из самых популярных автомобилей в Украине. Ведущий Youtube-канала "Клубный сервис" Илья разобрал лифтбек Octavia последнего поколения в предтоповой комплектации, чтобы выяснить его достоинства и недостатки.

С Skoda Octavia сняли большую часть элементов интерьера, обнажили металл под уплотнителями, заглянули под днище.

Блогер обратил внимание, что виброизоляции практически нет. В передней части используется войлок, а в задней раскиданы небольшие листы "шумки".

В багажном отделении швы обработаны герметиком не очень хорошо, еще хуже герметик положен в районе стойки лобового стекла.

Конструкция задней подвески - простая балка, которая влияет на комфорт и управляемость. Она по этим параметрам уступает многорычажке на японских и южнокорейских конкурентах.

Что касается днища, то оно укрыто пластиковыми экранами, по периметру которых есть антикор, но под ними - всего лишь грунт.

К двигателю 1.4 TSI у блогера никаких претензий не было. Он вполне надежен.

Нужно отметить, что блогер разбирал Skoda Octavia роSSийской сборки. В Украине эту модель выпускает завод Еврокар.

Напомним, ранее блогер разобрал Hyundai Sonata и показал в видео, что внутри.