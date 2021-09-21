В Україні старий «Запорожець» перетворили на грозу крутих спорткарів

Ентузіаст із Кропивницького змусив старенький ЗАЗ-965 розганятися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 4 секунди – час, за який до «сотні» доїжджають деякі сучасні спортивні автомобілі. Наприклад, такий само показник розгону має розкішний Porsche Taycan 4S, який коштує більше 2 млн гривень, інформує «Главком».

Проте, динаміка – не єдина спільна риса «Тайкана» та «Запорожця» з Кропивницького. Обидві моделі є електромобілями. «Горбатий» теж отримав електричний привод, якій живиться від батарей, «позичених» у Nissan Leaf.

Електричний ЗАЗ-965 вже встиг побити Tesla Model S у, так званому, драг-рейсі, коли машини змагаються на швидкість у заїзді на чверть милі (приблизно 400 метрів). Щоправда, тоді «Запорожець» розганявся до «сотні» за 4,3 сек. З того часу автор проєкту поліпшив результат.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
В Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн кмВ Сети показали “живой“ Volvo с пробегом 6 млн км
МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсыМАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
В США представлен первый грузовой локомотив на батарейкахВ США представлен первый грузовой локомотив на батарейках
В Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качествомВ Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качеством
Блок рекламы


Похожие новости
Найпопулярніші б/у кросовери в УкраїніНайпопулярніші б/у кросовери в Україні
Названі найпопулярніші в Україні мікроавтобуси з пробігомНазвані найпопулярніші в Україні мікроавтобуси з пробігом
Популярні в Україні бюджетні авто виявилися вкрай небезпечними
Пости ДАІ ліквідували: в Україні внесено зміни до ПДРПости ДАІ ліквідували: в Україні внесено зміни до ПДР
В Україні готують законопроект про доноси на водіїв
В Україні помітили рідкісний суперкарВ Україні помітили рідкісний суперкар
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів з ГБО в УкраїніТОП-10 найпопулярніших автомобілів з ГБО в Україні
У мережі продають унікальний «Запорожець» з двигуном від HondaУ мережі продають унікальний «Запорожець» з двигуном від Honda
В Україні водій приховав номери авто від радара TruCam: який штраф йому загрожує
В Україні сконструювали новий електромобіль
Последние новости
Подгружаем последние новости