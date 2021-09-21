В Україні старий «Запорожець» перетворили на грозу крутих спорткарів

Ентузіаст із Кропивницького змусив старенький ЗАЗ-965 розганятися до 100 кілометрів на годину менш ніж за 4 секунди – час, за який до «сотні» доїжджають деякі сучасні спортивні автомобілі. Наприклад, такий само показник розгону має розкішний Porsche Taycan 4S, який коштує більше 2 млн гривень, інформує «Главком» .

Проте, динаміка – не єдина спільна риса «Тайкана» та «Запорожця» з Кропивницького. Обидві моделі є електромобілями. «Горбатий» теж отримав електричний привод, якій живиться від батарей, «позичених» у Nissan Leaf.

Електричний ЗАЗ-965 вже встиг побити Tesla Model S у, так званому, драг-рейсі, коли машини змагаються на швидкість у заїзді на чверть милі (приблизно 400 метрів). Щоправда, тоді «Запорожець» розганявся до «сотні» за 4,3 сек. З того часу автор проєкту поліпшив результат.