В Сети показали украинский электровнедорожник ЛуАЗ

Украинский ЛуАЗ нового поколения может быть именно таким. Точнее, мог бы быть, поскольку пока что это лишь фантазия на тему возрожденного украинского внедорожника «для народа». Таким его видит дизайнер Тимур Даутов, нарисовавший концепт ЛуАЗа нового поколения, передаёт «ТопЖыр».

Речь идет о прототипе ЛуАЗ 969М, который, во времена серийного производства, несмотря на компактные размеры и мотор от Запорожца, удивлял даже иностранцев своей проходимостью. Отметим, даже сейчас за границей предлагают украинский внедорожник ЛуАЗ в виде конструктора.

Что касается эскизов, как видно, дизайнер видит новый бюджетный внедорожник по-прежнему рубленым и аскетичным, но с электромотором, LED-оптикой и цифровой приборкой, вмонтированной в руль. Как по нам, прототип очень даже удачный и вполне мог бы лечь в основу возрожденного ЛуАЗика…

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