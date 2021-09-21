Почему водитель не должен начинать движение сразу после запуска двигателя

Многие водители убеждены, что прогревать двигатель современного автомобиля не нужно не только летом, но и зимой. Кое-кто просто не хочет тратить на это время. Они совершают серьезную ошибку, которая может им дорого обойтись. Сегодня мы расскажем, почему мотор машины нужно греть перед началом движения и в холодное, и в теплое время года.

Почему водитель не должен начинать движение сразу после запуска двигателя

Зима

В холод стенки цилиндров на неработающем двигателе сжимаются, и зазоры между трущимися поверхностями сокращаются. Если не прогреть мотор, то загустевшее моторное масло не успеет подняться по каналам из поддона картера, двигатель испытает масляное голодание, что ускорит износ его трущихся элементов.

Весна, лето и осень

Можно подумать, что в теплое время года таких проблем не должно быть, и, значит, можно не тратить драгоценное время на прогрев силового агрегата. Однако, это не так.

После длительной стоянки моторное масло стекает в картер и нужно определенное время, чтобы оно разошлось по системе. В теплое время года для этого достаточно 2-3 минуты. В противном случае масло не успеет попасть к трущимся деталям, что ускорит их износ.

Также нужно учесть, что если начать движение без прогрева, то масло будет хуже поступать в масляный фильтр. То есть оно будет хуже очищаться.

Кроме того, масляное голодание двигателя при отсутствии его прогрева приводит к тому, что со стенок цилиндров смывается смазка. В результате появляются задиры на стенках цилиндров.

Как понять, что двигатель прогрелся?

Если стрелка тахометра опустилась примерно до 900 об/мин, то, значит, смазка происходит уже должным образом и можно начинать движение. Опытные водители даже на слух, по шуму, который издает двигатель, улавливают, что смазка начинает осуществляться должным образом.

Учтите, что долго силовой агрегат прогревать нельзя. Этого особенно не переносят малообъемные двигатели с турбонаддувом.

Напомним, ранее мы рассказали о том, как проверить двигатель перед покупкой б/у автомобиля.


Максимов Віталій, Тудей

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