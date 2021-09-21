Chery показала большой кроссовер за 16 тысяч долларов

В Китае компания Jetour, которая принадлежит концерну Chery, представила свой новый большой кроссовер Jetour X90 Plus. Он может появиться и в Украине, так как в нашей стране уже продаются автомобили Jetour.

Длина Jetour X90 Plus составляет 4858 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1780 мм, а колесная база – 2850 мм. Покупателям предложат три версии этого кроссовера - с пяти-, шести- и семиместным салоном.

Сразу обращают на себя внимание огромная решетка радиатора с горизонтальными плашками и вертикальными светодиодными секциями ходовых огней, а также задние фонари, соединенные между собой светящейся и хромированной полоской.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это 1,5 л TCI мощностью 156 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым роботом, а также 1,6 TGDI мощностью 197 л.с., который работает вместе с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – передний.

В базовой комплектации этот кроссовер будет стоить от 15 780 долларов, а в топовой – 21 640 долларов.

Напомним, ранее эксперты назвали пять кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.