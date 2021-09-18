В Киеве из-за полумарафона в воскресенье изменят маршруты автобусов и троллейбусов

В столице перекроют ряд улиц.

В украинской столице ввиду проведения 11-го Киевского полумарафона в воскресенье, 19 сентября, изменят маршруты движения ряда автобусов и троллейбусов.

Как сообщили в Киевсовете, это автобусы №№ 62, 114, 115 и троллейбусы №№ 29, 30, 31, 47.

До окончания мероприятий (ориентировочно до 13:30) движение маршрутов будет организовано следующим образом:

автобус № 62 - от Ботанического сада до Европейской пл.;

автобусов маршрута № 114 на участках:

- от ул. Милославской до ст. м. «Почайна»;

- от железнодорожного вокзала «Центральный» до ул. Леонтовича;

автобус № 115 - от железнодорожной станции «Дарница» до ст. м. «Лыбидская»;

троллейбусов маршрутов №№ 29, 31, 47 - от ул. Милославской до ст. м. «Дарница»;

троллейбусов маршрута № 30 на участках:

от ул. Милославской до ст. м. «Дарница»;

от ул. Кадетский Гай ст. м. «Почайна».

Также ввиду спортивного мероприятия будет ограничено движение транспорта по маршруту полумарафона, перекроют ряд улиц.

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