На Днепропетровщине ночью произошли два смертельных ДТП

В ночь на субботу, 18 сентября, в Днепропетровской области произошли два смертельных ДТП, сообщили в ГСЧС.

В 1:32 в Службу спасения поступила информация, что вблизи села Новокалиновка Каменского района столкнулись два автомобиля: грузовой "DAF FT 95.380" и малотоннажный "MERCEDES-BENZ 312D".

По предварительной информации, 48-летний водитель "MERCEDES-BENZ" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине автодороги, и погиб.

Работники Национальной полиции проводят следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

В 4:25 спасатели получили информацию об аварии, которая произошла на улице Соборной поселка городского типа Петропавловка Синельниковского района.

Установлено, что 22-летний водитель легкового автомобиля «Opel VECTRA», вероятно, не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево. В результате происшествия погиб водитель и пострадал 28-летний пассажир.