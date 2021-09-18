Шпионы показали обновленный BMW 3 Series

В Германии фотошпионы заметили во время дорожных тестов обновленный седан BMW 3 Series. В продаже эта новинка появится, судя по всему, в конце 2022 года.

Шпионы показали обновленный BMW 3 Series

Новые автомобили BMW в последнее время подвергаются часто критике из-за их нового фирменного дизайна. BMW 3 Series седьмого поколения выпускают уже три года, так что обновление уже назрело. К счастью, эта модель не получит серьезных изменений в своем дизайне.

У обновленной "трешки" мы заметили новую решетку радиатора, новую головную оптику, а также новые задние фонари.

Шпионы показали обновленный BMW 3 Series

А вот в салоне изменений будет значительно больше. Главная "изюминка" в салоне - новейший водительский интерфейс iDrive 8 с единым изогнутым экраном, в котором совмещены приборная панель и информационно-развлекательная система. Впервые такой водительский интерфейс баварский автогигант использовал в своих электромобилях i4 и iX.

На фотографиях перед нами BMW 3 Series с гибридной силовой установкой. В линейку двигателей также войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты.

Обновленный BMW 3 Series появится в продаже в 2022 году, скорее всего во второй половине года. Сколько он будет стоить – пока не известно.

Шпионы показали обновленный BMW 3 Series

Напомним, ранее стало известно, что BMW разрабатывает новое поколение компактного минивэна BMW 2-Series Active Tourer.


Максимов Віталій, Тудей

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