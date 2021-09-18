В Украине замечены новые электрические кроссоверы Skoda

Новый электрический кроссовер Skoda Enyaq iV уже добрался до Украины. Сразу две таких машины засняли на одной из парковок Киева. У них разные цвета (серый и белый экземпляры), но почти одинаковые номера.

Кто привез первые Энияки в Украину, неизвестно. Официально автомобиль пока не был заявлен на нашем рынке, поэтому не исключено, что доставил их один из «серых» дилеров, пишет «Автопортал».

Интересная деталь – с недавних пор электромобилям в Украине выдают специальные зеленые номера, однако на Эниякаях обычные госзнаки. Так, или иначе, но перед нами точно не фотошоп – АвтоПортал нашел оба кроссовера в базе мобильного приложения «Авто Номера». Там же указано, что автомобили 2021 года выпуска. Напомним, Энияк отправился на конвейер осенью 2020 года.

Пока что купить Skoda Enyaq iV официально можно только в Европе. Автомобиль доступен в четырех версиях: iV60, iV80, iV80X, iV Sportline 80; позднее также появится базовый iV50 и «заряженный» iV RS. Мощность кроссовера варьируется от 148 до 204 л.с. у заднеприводных модификаций и от 265 и 306 л.с. у полноприводных вариантов. Разгон до «сотни» составляет 11,3 – 6,2 сек, запас хода – 330 – 420 км (три батареи на выбор – емкостью 52, 58 и 77 кВтч).

Цена Skoda Enyaq iV в Чехии стартует от 43 тысяч евро.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
Tesla Model S установила новый рекорд скоростиTesla Model S установила новый рекорд скорости
Когда водитель не должен пропускать пешехода на “зебре“, - решение судаКогда водитель не должен пропускать пешехода на “зебре“, - решение суда
МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсыМАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине подорожает регистрация автомобилейВ Украине подорожает регистрация автомобилей
Ryanair запланировала агрессивную экспансию в УкраинеRyanair запланировала агрессивную экспансию в Украине
Дефицит чипов. Skoda приостановит работу двух заводов в ЧехииДефицит чипов. Skoda приостановит работу двух заводов в Чехии
В Украине нашли парковку с крутыми суперкарами за десятки миллионовВ Украине нашли парковку с крутыми суперкарами за десятки миллионов
В Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварийВ Украине на 17% увеличилось количество ДТП: названы причины аварий
В Украине замечен "породистый" электрокроссовер за 2.2 млнВ Украине замечен "породистый" электрокроссовер за 2.2 млн
В Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качествомВ Украине появился новый кроссовер: привлекает ценой и качеством
Все кроссоверы Mazda подорожаютВсе кроссоверы Mazda подорожают
В Украине произошло ДТП с участием редкой иномаркиВ Украине произошло ДТП с участием редкой иномарки
Появились новые подробности про Duster третьего поколенияПоявились новые подробности про Duster третьего поколения
Последние новости
Подгружаем последние новости