Дефицит чипов сократит объёмы производства легковых автомобилей по итогам года до 75,8 млн штук

Аналитики IHS Markit подсчитали, что за неполные девять месяцев текущего года объёмы производства легковых автомобилей уже сократились на 7,1 млн штук, и тенденция рынка вряд ли позволит заметно компенсировать это в оставшееся до конца года время. По сравнению с первоначальным прогнозом, по итогам текущего года объёмы выпуска упадут на 6,2 % до 75,8 млн машин.

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Основной причиной проблем с производством автотранспорта продолжают оставаться перебои с поставками полупроводниковых компонентов, как отмечает Reuters со ссылкой на экспертов IHS Markit. Всего по итогам текущего года объёмы производства легковых машин должны сократиться на 5 млн штук. В следующем году объёмы выпуска хоть и вырастут до 82,6 млн штук, падение от теоретически достижимого уровня составит 9,3 %.

По словам экспертов, возникшие в начале июня ограничения на деятельность предприятий полупроводниковой отрасли в Малайзии окажут более заметное негативное влияние на объёмы выпуска автомобильных компонентов, чем ожидалось. Здесь обрабатывается до 13 % всех необходимых для сборки автомобилей компонентов, и ограничительные меры из-за пандемии уже увеличили сроки исполнения заказов до двух с половиной месяцев. Отрасли придётся иметь дело с дефицитом и в 2022 году.

В августе первоисточник прогнозировал сокращение объёмов производства легковых автомобилей по итогам третьего квартала на 2,1 млн штук, но сейчас этот показатель уже превысил 3,1 млн авто, а квартал ещё не завершился. В четвёртом квартале проблемы с поставками компонентов, преимущественно полупроводниковых, в автомобильной отрасли не ослабнут, как отметили эксперты IHS Markit.



