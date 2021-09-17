МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы

«Международные Авиалинии Украины» вернули пассажирам $51,5 миллиона за отмененные рейсы из-за пандемии коронавируса. Об этом 16 сентября сообщает пресс служба МАУ .

МАУ вернула более $50 миллионов за отмененные из-за COVID-19 рейсы
Фото: РБК-Украина

МАУ обработала более 210 тыс заявок

В компании обработали более 210 тыс заявок от пассажиров, которые не смогли улететь из-за пандемии с апреля 2020 по август 2021.

Только за июнь-август текущего года в МАУ обработали 48?100 запросов и вернули около $10,1 млн.

«Отмена рейсов для авиакомпании было вынужденным шагом, но мы осознаем свою ответственность перед пассажирами», — заявил президент авиакомпании Евгений Дыхне.

Неиспользовании билеты можно и обменять

В МАУ также напомнили, что, кроме возврата средств за неиспользованные билеты, можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму стоимости билета, который можно использовать в течение двух лет.

О долгах МАУ

  • 23 августа СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами МАУ перед аэропортом Борисполь и Украерорухом из-за которых авиакомпания может прекратить работу.
  • В МАУ отреагировали на заявление СНБО и заверили, что ситуация в компании стабильная.

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