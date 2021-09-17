Ryanair запланировала агрессивную экспансию в Украине

"Мы станем крупным инвестором, когда они присоединятся к "открытому небу" Евросоюза".

Ирландский лоукостер Ryanair запланировал агрессивную экспансию в Украине. По словам генерального директора авиакомпании Майкла О'Лири, она начнется после того, как Украина присоединится к "открытому небу" с Евросоюзом .

Об этом пишет Reuters.

"Один рынок, на который я бы обратил внимание, - это Украина ... Я бы сказал, что мы станем крупным инвестором в Украине, когда они присоединятся к "открытому небу" Евросоюза ", - сказал он.

Ryanair выполняет рейсы в Украину с 2018 года. Сейчас авиакомпания летает в пять украинских городов, но может увеличить свое присутствие до 12 аэропортов, которые технически готовы к рейсам. По мнению О'Лири, пассажиропоток могут обеспечить украинские трудовые мигранты. Кроме того, ранее авиакомпания заявляла о потенциале на внутреннем рынке Украины.

"Думаю, это будет модель, к которой мы будем агрессивно двигаться", - сказал О'Лири.

Напомним, переговоры об общем авиационном пространстве Украины и ЕС начались еще в 2007 году. Его запуск позволит всем европейским авиакомпаниям выполнять прямые рейсы в Украину из любой точки Европы и наоборот. Также это предполагает снятие ограничений на количество рейсов между Украиной и странами Евросоюза .

Предварительное подписание соглашения об открытом небе состоялось еще 2013 году, но окончательное утверждение отложили из-за незавершенного Евросоюзом процесса внутреннего согласования редакции определения "территория" в контексте вопроса Гибралтара.