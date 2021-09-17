ГАРТ испытывает скоростные "Ракеты" по маршруту Киев - Канев (фоторепортаж)

Поездка длилась около 2,5 часов в одну сторону.

Фото: Александр Рудоманов

В четверг, 16 сентября, Государственное агентство развития туризма организовало третью тестовую поездку из Киева в Канев на обновленном скоростном теплоходе класса "Ракета".

Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua.

Теплоход "Нибулон-Экспресс-1" отплыл от 6-го причала в столице. На отправлении присутствовали глава ГАРТ Марьяна Олеськив и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Поездка длилась около 2,5 часов в одну сторону. Во время поездки группе показали также Каневскую ГЭС и частично - Канев.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Себестоимость поездки на одного человека составляет примерно 1 500 грн "туда-обратно". Расход топлива - примерно 160 л/час, средняя скорость - 60 км/час. Инициатива реализуется ГАРТ совместно с Министерством культуры и информационной политики, Министерством инфраструктуры, Киевской и Черкасской областными государственными администрациями.

В случае благоприятных обстоятельств и заинтересованности, уже весной такие теплоходы будут курсировать на постоянной основе. Вместе с тем, из-за дороговизны поездки, еще планируется определить стоимость, которую готовы платить пассажиры, а потому рассматривается вопрос о возможности софинансирования путешествия между государством и перевозчиком.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, "Ракета" - это серия скоростных пассажирских речных катеров, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х годах ходили более 150 "Ракет". Но после 1990-х большинство из них продали за границу - часть до сих пор ходят в Греции, Таиланде и Канаде.

По состоянию на 2018 год в Украине было всего четыре "Ракеты". Две из них были изготовлены в 2002 году в Феодосии. Они используются на юге страны, в частности - в Николаеве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерамиУкраинский умелец построил уникальный кабриолет: поражает внешностью и размерами
На базе Renault: начались продажи новой модели MercedesНа базе Renault: начались продажи новой модели Mercedes
Tesla Model S установила новый рекорд скоростиTesla Model S установила новый рекорд скорости
Когда водитель не должен пропускать пешехода на “зебре“, - решение судаКогда водитель не должен пропускать пешехода на “зебре“, - решение суда
Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"Украинцы смогут растаможить автомобиль через "Дію"
Блок рекламы


Похожие новости
В транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить формуВ транспорте Киева начали измерять температуру воздуха, а водителей обязали носить форму
В Киеве увидели удивительное транспортное средствоВ Киеве увидели удивительное транспортное средство
Автопарковки в четырех мегаполисах Украины принесли в бюджеты 85 миллионов. Лидирует КиевАвтопарковки в четырех мегаполисах Украины принесли в бюджеты 85 миллионов. Лидирует Киев
"Укрзализныця" с 5 октября запускает региональный поезд Киев - Гайворон"Укрзализныця" с 5 октября запускает региональный поезд Киев - Гайворон
Из Киева ушел один из сервисов проката электросамокатовИз Киева ушел один из сервисов проката электросамокатов
SkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в МадридSkyUp анонсировал запуск рейсов из Киева в Мадрид
Дорожники начали строительство на самом сложном участке трассы Киев - Сумы - ЮнаковкаДорожники начали строительство на самом сложном участке трассы Киев - Сумы - Юнаковка
В приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспортаВ приложении "Киев Цифровой" появится сервис движения транспорта
В Киеве произошла авария с участием 9 авто, есть пострадавшиеВ Киеве произошла авария с участием 9 авто, есть пострадавшие
В Киеве произошла авария с участием автомобиля полицииВ Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости