ГАРТ испытывает скоростные "Ракеты" по маршруту Киев - Канев (фоторепортаж)

Фото: Александр Рудоманов

В четверг, 16 сентября, Государственное агентство развития туризма организовало третью тестовую поездку из Киева в Канев на обновленном скоростном теплоходе класса "Ракета".

Об этом сообщает собственный корреспондент LB.ua.

Теплоход "Нибулон-Экспресс-1" отплыл от 6-го причала в столице. На отправлении присутствовали глава ГАРТ Марьяна Олеськив и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Поездка длилась около 2,5 часов в одну сторону. Во время поездки группе показали также Каневскую ГЭС и частично - Канев.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Себестоимость поездки на одного человека составляет примерно 1 500 грн "туда-обратно". Расход топлива - примерно 160 л/час, средняя скорость - 60 км/час. Инициатива реализуется ГАРТ совместно с Министерством культуры и информационной политики, Министерством инфраструктуры, Киевской и Черкасской областными государственными администрациями.

В случае благоприятных обстоятельств и заинтересованности, уже весной такие теплоходы будут курсировать на постоянной основе. Вместе с тем, из-за дороговизны поездки, еще планируется определить стоимость, которую готовы платить пассажиры, а потому рассматривается вопрос о возможности софинансирования путешествия между государством и перевозчиком.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, "Ракета" - это серия скоростных пассажирских речных катеров, которые активно использовались в СССР . В Украине в 1970-х годах ходили более 150 "Ракет". Но после 1990-х большинство из них продали за границу - часть до сих пор ходят в Греции, Таиланде и Канаде.

По состоянию на 2018 год в Украине было всего четыре "Ракеты". Две из них были изготовлены в 2002 году в Феодосии. Они используются на юге страны, в частности - в Николаеве.