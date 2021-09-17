Дефицит чипов. Skoda приостановит работу двух заводов в Чехии

Чешский автопроизводитель Skoda намерен приостановить работу двух предприятий, расположенных в стране, на одну неделю из-за дефицита чипов. Об этом передает Интерфакс-Украина.

Дефицит чипов. Skoda приостановит работу двух заводов в Чехии
Фото: pixabay

Что известно

Компания сообщила, что предприятия в Млада-Болеславе и Квасинах будут остановлены на 39 календарной неделе (с 27 сентября по 3 октября), что приведет к задержкам в доставке некоторых автомобилей покупателям.

«Недавние вспышки COVID-19 в Азии, например, в Малайзии, вынуждают производителей полупроводников снова закрывать заводы. Это привело к корректировке производства автомобилей в масштабах всей отрасли, а также повлияло на Skoda», — заявили в компании.

«Однако мы ожидаем, что выпуск полупроводников будет снова постепенно увеличиваться в четвертом квартале. В результате мы ожидаем, что общая ситуация с поставками улучшится к концу года», — также отмечается в сообщении.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил о дальнейших корректировках производственного плана на ближайшее время из-за глобального дефицита чипов.

Аналитики компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. Только в этом году автопром рискует не досчитаться выручки в $110 млрд. Производство автомобилей сократится на 3,9 млн.

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