Ford представил обновленную Fiesta

Компания Ford представила обновленный хэтчбек Ford Fiesta. Покупателям его предложат сразу в нескольких версиях, в том числе стильный Titanium, псевдоспортивный ST-Line, люксовый Vignale, а также приподнятый Fiesta Active и спорткар Fiesta ST.

Ford представил обновленную Fiesta

Все семейство Fiesta в базовой комплектации получило новые светодиодные фары, а за дополнительную оплату предлагается матричная оптика. При этом разные версии отличаются друг от друга решеткой радиатора и деталями декора.

В салоне появилась 12,3-дюймовая приборная панель, а у информационно-развлекательной системы есть новая функция предупреждения о выезде на полосу встречного движения. У версии Fiesta ST появились новые спортивные сиденья с улучшенной поддержкой и интегрированными подголовниками.

Ford представил обновленную Fiesta

Fiesta ST оснащается 1,5 л двигателем EcoBoost с турбонаддувом мощностью около 200 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 секунды при максимальной скорости 230 км/ч.

Ford представил обновленную Fiesta

Что же касается стандартной Fiesta, то она оснащается 1,0 л двигателем EcoBoost в трех вариантах мощности – 100, 125 и 150 л.с. Коробка передач – шестиступенчатая механическая или семиступенчатый автомат.

Поставки обновленной Ford Fiesta начнутся в первом квартале 2022 года. Сколько она будет стоить – пока не сообщается.

Ford представил обновленную Fiesta

Напомним, ранее стало известно, что в Европе тестируют обновленный седан Ford Focus.


Максимов Віталій, Тудей

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