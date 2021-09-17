Мог бы стать бестселлером: в Сети показали новый украинский электромобиль

Автор нового облика ZAZ Tavria, снятого с производства в 2007 году, – дизайнер Роман Прядко. Электрокар Таврия Нова он видит похожим на классический ЗАЗ конца 90-х годов и возрожденный Renault 5, концепт которого показали в январе этого года. Помимо модного в последнее время ретро-дизайна у французского хэтчбека автор позаимствовал привлекающий внимание желтый окрас кузова.

По мнению дизайнера, электрический Запорожец останется трехдверным хэтчбеком, но с более плавными чертами, чем у базовой модели. Корму электромобиля он украсил двумя полосами светодиодных фонарей, разделенными посередине черной декоративной табличкой з надписью Tavria. Название модели украшает и дверные пороги, пишет «Автоцентр» .

В заднем бампере – черная пластиковая вставка. В черный окрашены колесные арки, окантовка остекления и оригинальные колесные диски с желтыми акцентами в цвет кузова.

К сожалению, как, по мнению автора, будет выглядеть передняя часть кузова электрической Tavria Nova, осталось загадкой. Но в целом такой автомобиль получился довольно симпатичным. Он вполне мог найти свою аудиторию, если бы ЗАЗ решил вернуться на рынок с украинским автомобилем.