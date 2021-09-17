Начался ремонт дороги к КПП "Русская" и "Шепот" на границе с Румынией

Будут восстановлены 12 км дороги, которая ни разу не ремонтировалась.

В Черновицкой области начался ремонт дороги Т-26-01 Черновцы - Вашковцы - Путила - КПП «Русская» с подъездом к КПП «Шепот» на украинско-румынской границе. В рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» здесь будут восстановлены 12 км дороги, которая была построена еще в 1980-х годах и с тех пор ни разу не ремонтировалась.

О ходе работ на объекте сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Черновицкой области в Facebook.

Участок, на котором начались восстановительные работы, расположен между пгт. Путила и селом Дихтинец Вижницкого района. Она ведет к КПП «Шепот», закрытому в 2010 году из-за неготовности на тот момент украинской стороны обеспечить его функционирование.

Сегодня на 300-километровой границе с Румынией действует только один пропускной пункт. В рамках «Большой стройки» ведутся работы по достройке и запуску в эксплуатацию дополнительных пунктов, серди которых КПП "Шепот", а также "Дьяковцы", "Красноильск" и "Русская", рассказали ранее в Черновицкой ОГА.

Сейчас на участке дороги Т-26-01 от поселка Путила уже проведено фрезерование разрушенного покрытия на отрезке протяженностью 7,5 км. Еще на 3 км для укрепления основания дороги была применена щебеночно-песчаная смесь с добавлением специального вяжущего материала.

Также на 2 км дороги была выполнена регенерация методом «холодного ресайклинга» и начат ремонт искусственных сооружений на съездах.

В настоящее время продолжается фрезерование старого покрытия и укрепление основания дороги методом «холодного ресайклинга».

В ходе ремонта на всей протяженности участка будут также отремонтированы 7 мостов и восстановлены 2 подпорные стенки. Дополнительно для укрепления дороги с нуля будет построена еще одна подпорная стенка.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка» в течение 2021-2022 годов в Украине планируется восстановить и построить в общей сложности 600 км дорог, ведущих к пограничным пропускным пунктам.

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