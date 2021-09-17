В Одессе пьяный работник СТО поехал кататься на автомобиле клиентки и попал в ДТП

Сейчас 29-летний одессит находится в изоляторе.

В Одессе пьяный работник СТО поехал кататься на автомобиле клиентки и попал в ДТП
Фото: portal.lviv.ua

В Одессе плицейськи задержали работника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в аварию.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

"В состоянии алкогольного опьянения злоумышленник поехал кататься на машине, которую 36-летняя горожанка оставила на ремонт на станции технического обслуживания, где он работал. На проспекте Небесной сотни человек не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. В ДТП никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сейчас 29-летний одессит находится в изоляторе временного содержания. В отношении него начали уголовное производство, а также составили два административных протокола - по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч.1 ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Также выяснилось, что злоумышленник уже имеет судимость за имущественное преступление.

Напомним, ранее на Волыни суд оштрафовал водителя катка, который в состоянии алкогольного опьянения въехал в легковой автомобиль.

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