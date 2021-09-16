Hyundai добавила в электромобиль Genesis GV60 технологию распознавания лиц
Первый электрический кроссовер бренда Genesis, принадлежащего южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai Motor, получит поддержку технологии распознавания лиц. Новая технология, получившая название Face Connect, позволит открывать двери Genesis GV60 и заводить электромобиль, используя биометрические данные вместо смарт-ключа.
Genesis GV60 / Изображение: Hyundai
Ещё одна особенность Face Connect в том, что в его базу можно внести несколько лиц, и после распознания того или иного пользователя персонализирует автомобиль под него, регулируя положения сиденья, руля, боковых зеркал и меняя настройки информационно-развлекательной системы. Электрический кроссовер Genesis GV60 станет первым автомобилем с поддержкой новой технологии. Ожидается, что он официально дебютирует в конце этого года.
Согласно имеющимся данным, система Face Connect позволит регистрировать до двух пользователей. При этом биометрические данные будут храниться в зашифрованном виде, а при необходимости их можно будет легко удалить из базы. Система использует метод распознавания лиц в ближнем инфракрасном диапазоне, за счёт чего качество считывания биометрических данных не ухудшается в плохую погоду или в тёмное время суток.
Разработчики задействовали технологию машинного обучения для повышения точности идентификации предварительно зарегистрированных лиц. Примечательно, что в GV60 также будет установлена система распознавания отпечатков пальцев. Это означает, что владелец электромобиля сможет полностью контролировать транспортное средство, используя для этого биометрические данные.