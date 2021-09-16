Hyundai начал продавать кроссовер за 12 тысяч долларов

Компания Hyundai начала продавать свой новый субкомпактный кроссовер Hyundai Casper. Это самый доступный паркетник в семействе южнокорейского автогиганта – он стоит от 11 860 долларов.

Предварительный заказ кроссовера Casper начался в Южной Корее. В 2022 году он появится в других странах мира.

Длина Hyundai Casper составляет всего 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм. Утверждается, что в нем вполне комфортно могут разместиться четверо высоких людей. Задние и передние сиденья можно одновременно сложить, в результате чего получится спальная зона.

В салоне есть 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы с функцией распознавания голоса, 4,2-дюймовая цифровая приборная панель, а в топовой версии – аудиосистема с 6-ю динамиками.

В стандартную комплектацию входит большое количество систем безопасности. Среди них – 7 подушек безопасности, системы предотвращения лобовых столкновений, удержания полосы движения. В других комплектациях систем безопасности еще больше.

В линейку двигателей входят два силовых агрегата. Это трехцилиндровый 1,0 л мотор с наддувом мощностью 75 л.с., и 1,0 л T-GDI мощностью 99 л.с.

Базовая комплектация стоит 11 860 долларов, а топовая – 16 010 долларов. За первый день в Южной Корее сделали 19 тысяч заказов на Casper.

Напомним, ранее мы показали новый большой кроссовер Hyundai.