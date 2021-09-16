В США представлен первый грузовой локомотив на батарейках

В Университете Карнеги-Меллон представлен первый грузовой локомотив FLXdrive на литиевых аккумуляторах. Локомотив совместно создали специалисты университета и компании Wabtec. За год эксплуатации FLXdrive экономит 11 % топлива, что эквивалентно почти 24 тыс. литров дизельного горючего. Совершенствование конструкции позволит экономить до трети расхода топлива и обещает значительно снизить углеродный след от эксплуатации железных дорог в США .

Локомотив FLXdrive. Источник изображения: Carnegie Mellon

Демонстрация локомотива FLXdrive на площадке университета в Питтсбурге стала финальной сценой после успешных испытаний в Калифорнии в начале этого года. Университет и его партнёр пригласили на площадку местных и федеральных политиков, чтобы получить новые ассигнования на перспективную разработку. Утверждается, что доработка локомотива потребует дополнительного финансирования в размере $600 млн.

Подробностей о FLXdrive немного. Заявлено о 7-мегаваттной батарее, которая состоит из множества небольших секций и, возможно, набрана из цилиндрических элементов. Батареи в количестве 500 больших модулей установлены по обе стороны прохода в тендере локомотива.

Батарейный модуль. Источник изображения: Carnegie Mellon

В совсем недавнем прошлом железнодорожные компании были против зелёных инициатив, открыто лоббируя грузовые перевозки угля по стране. С приходом к власти Джозефа Байдена риторика изменилась и теперь представители ж/д транспорта ратуют за снижение углеродного следа повсеместно. Особенно ярко это проявляется в вечном соперничестве с грузовыми автоперевозками. По заявлению представителей железнодорожников, грузовой автотранспорт вкладывает в углеродный след США до 25 % выбросов, тогда как железная дорога вбрасывает меньше 7 %. Отказ от грузовых автоперевозок и перевод локомотивов на аккумуляторы — вот путь к устойчивой и дружественной к окружающей среде стратегии.

Впоследствии предлагается тиражировать американский подход по всему миру. По сделанным подсчётам, выбросы парниковых газов на планете можно будет сократить на 300 млн тонн в год и, интересно, что почти половина этих сэкономленных выбросов придется на США , чей вклад в углеродный след один из сильнейших в мире.

Батареи в тендере локомотива. Источник изображения: Carnegie Mellon

Кстати, электрификация железных дорог в США считается менее выгодным мероприятием, чем вооружение батарейкой каждого локомотива. В перспективе батареи будут дополнены водородными топливными ячейками, что ещё сильнее «озеленит» железнодорожный транспорт, но это уже другая история.



