В Украине нашли парковку с крутыми суперкарами за десятки миллионов

В Днепре на парковке засветились сразу три крутых суперкара. Их суммарная стоимость – под миллион долларов и выглядят они ну очень ярко.

Если точнее, то на фото Lamborghini Huracan, McLaren 720S и Nissan GT-R. Самый крутой суперкар – конечно же, 720-сильный МакЛарен, хотя очень вероятно, что это тот самый авто, который приехал к нам битком из США. К слову, все авто — из Киева, сообщает «ТопЖыр».

McLaren 720S способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч. Впрочем, 610-сильный Lamborghini Huracan не сильно медленнее – 3,2 с до сотни и максимальные 325 км/ч.

Как ни странно, самый быстрый в этой троице – Nissan GT-R. Дело в том, что его тюнинговали и подняли мощность до невероятных 1400 л. с. Это один из быстрейших авто в Украине.

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