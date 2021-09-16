В Сети показали новый большой кроссовер Hyundai

Компания Hyundai сейчас разрабатывает новый большой электрический кроссовер Hyundai Ioniq 7, который должен появиться в продаже в 2024 году. Дизайнеры из TopElectricSUV показали рендерное изображение этой новинки, благодаря чему мы с вами можем примерно представить, какой она будет.

В Сети показали новый большой кроссовер Hyundai

Hyundai планирует под суббрендом Ioniq выпустить несколько электромобилей. На новейший кроссовер Hyundai Ioniq 5 в Европе уже сделали свыше 40 тысяч заказов, однако из-за дефицита полупроводников в 2021 году покупатели получат лишь половину от заказанных машин. В 2022 году появится седан Ioniq 6, а в 2024-м к нему присоединится Ioniq 7.

Все эти электромобили построят на новой платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Она позволяет электрокарам иметь возможность супербыстрой подзарядки батареи (до 80% батарея заряжается всего за 18 минут).

В Сети показали новый большой кроссовер Hyundai

Hyundai подтвердил, что большой кроссовер получит аккумуляторную батарею на 100 кВтч. Запас его хода составит 550-630 км.

Покупателям предложат две версии – на 6 и на 7 человек. Салон будет просторным и вместительным (благодаря отсутствию ДВС).

Напомним, ранее Hyundai показал новый кроссовер Casper, который будет стоить примерно от 7 000 долларов.


Максимов Віталій, Тудей

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