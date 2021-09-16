В Чехии автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии 1,5 метра
Аналогичные правила действуют в Германии, Франции и Испании.
С июля 2022 года автомобилистам в Чехии придется объезжать велосипедистов на расстоянии не менее 1,5 метра.
Соответствующие поправки в "Закон о дорожном движении" приняли члены Палаты депутатов Чехии, пишет издание "Novinky.cz".
В случае нарушения водители будут вынуждены платить штраф в размере до 2 тыс. крон (чуть меньше 2,5 тыс. гривен, - ред.)
Отмечается, что автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии, что соответствует примерно половине полосы движения. Причина - необходимость повысить безопасность велосипедистов во время дорожного движения. Аналогичные правила действуют в Германии, Франции и Испании.
Противники указанных поправок уже заявили, что придерживаться такого расстояния будет невозможно.
Принятые поправки теперь должен подписать президент.
Напомним, в 2017 году в Киеве велосипедистам разрешили ездить по полосам движения транспорта.