В Чехии автомобилистов обяжут объезжать велосипедистов на расстоянии 1,5 метра

Аналогичные правила действуют в Германии, Франции и Испании.

С июля 2022 года автомобилистам в Чехии придется объезжать велосипедистов на расстоянии не менее 1,5 метра.

Соответствующие поправки в "Закон о дорожном движении" приняли члены Палаты депутатов Чехии, пишет издание "Novinky.cz".

В случае нарушения водители будут вынуждены платить штраф в размере до 2 тыс. крон (чуть меньше 2,5 тыс. гривен, - ред.)

Отмечается, что автомобилисты должны будут объезжать велосипедистов на расстоянии, что соответствует примерно половине полосы движения. Причина - необходимость повысить безопасность велосипедистов во время дорожного движения. Аналогичные правила действуют в Германии, Франции и Испании .

Противники указанных поправок уже заявили, что придерживаться такого расстояния будет невозможно.

Принятые поправки теперь должен подписать президент.